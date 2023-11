Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch in Schule

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in eine Grundschule kam es über das Wochenende (03.11.2023, 15:30 Uhr bis 06.11.2023, 12:05 Uhr) in der Kurt-Schumacher-Straße. Es gelang den unbekannten Tätern nicht, ins Gebäude einzudringen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

