FW-EN: Wetter: Maschinenbrand in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die heutige Nacht endete für die Löschzüge II und III (Volmarstein/Grundschöttel und Wengern/Esborn) der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) bereits um 2:41 Uhr. Die Einheiten wurden zu einem Maschinenbrand in einem Industriebetrieb im Gewerbegebiet "Am Nieland" alarmiert. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass die Produktionshalle verraucht ist und eine Maschine sowie deren Ablufteinrichtung brennt. Umgehend wurde die Drehleiter in Stellung gebracht sowie 2 Trupps unter Atemschutzgeräten löschten den Brand und kontrollierten den betroffenen Bereich fortlaufend mittels Wärmebildkamera. Anschließend wurde die Produktionshalle noch durch die eingesetzten Kräfte entraucht. Die Einsatzstelle konnte dann gegen 5:00 Uhr am Morgen an einen Betriebsverantwortlichen übergeben und der Einsatz beendet werden.

