Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter: Silageballen brannten in der Nacht

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug III (Wengern/Esborn) wurde am Sonntag, den 10.09.2023 gegen Mitternacht zu einem Brandeinsatz an die Esborner Str. alarmiert. Aus unbekannter Ursache waren hier ca. 150 Silageballen in Brand geraten. Nach Erkundung der Einsatzstelle wurde durch den Einsatzleiter entschieden, die Ballen kontrolliert abrennen zu lassen und im weiteren Einsatzverlauf erst mittels eines Radladers auseinanderzuziehen sowie abzulöschen. Die Löscheinheit Esborn blieb zur Sicherung vor Ort und wurde am Morgen des Montags durch die Löscheinheit Wengern abgelöst. Ebenfalls wurde am frühen Morgen aufgrund der Wetterlage und dadurch nicht abziehenden Rauches eine Warnmeldung der Bevölkerung über die Warn-App Nina ausgegeben. Nach abschließender Kontrolle konnte die Einsatzstelle gegen 12:30Uhr an den Eigentümer übergeben werden und die Kräfte rückten zum Standort ein.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell