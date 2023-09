FW-EN: Wetter: Unterstützung Rettungsdienst für die Drehleiter

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde am Sonntag, den 10.09.2023 um 14:22Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes ins Schöntal alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalles musste eine Person schonend aus dem Obergeschoss zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Die Person wurde mittels Krankentragenhalterung am Korb der Drehleiter mit dieser zum Boden transportiert und dort wieder an den Rettungsdienst übergeben. Die 6 eingesetzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach 35 Minuten beenden und wieder an Ihren Standort einrücken.

