Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall am Mittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am heutigen Mittwoch um 13:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Osterfeldstraße alarmiert. Auf der Anfahrt wurde dem Einsatzleiter mitgeteilt, dass es mehrere Anrufe gegeben habe, dass die Fahrerin sich noch im Fahrzeug befinden und das Fahrzeug auf dem Dach liegen würde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, war die Person schon durch zahlreiche Ersthelfer aus dem VW Polo befreit und durch diese erstversorgt worden. Durch die ehrenamtlichen Kräfte wurde die Fahrbahn komplett gesperrt und der Brandschutz wurde sichergestellt. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die 81-jährige Fahrerin wurde nach der Behandlung durch den Rettungsdienst und Notarzt schwerverletzt in ein Krankenhaus gefahren. Zur Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen wurde dieses durch die Einsatzkräfte auf die Räder gedreht. Die Fahrbahn wurde zum Abschluss durch eine Kehrmaschine des Stadtbetriebes gereinigt. Nach guten 75 Minuten konnten die Kräfte an ihre Standorte wieder einrücken. Angaben zur Unfallursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell