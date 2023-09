Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld unterschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein unehrlicher Finder beschäftigt die Polizei in der Mannheimer Straße. Was war passiert? Während der Erledigungen ihrer Bankgeschäfte hob eine 37-jährige Frau am Montag um 14:55 Uhr einen dreistelligen Geldbetrag an einem Bankautomaten ab. Leider vergaß sie, das Bargeld auch aus dem Ausgabeschacht zu nehmen. Als die Frau das Fehlen des Geldes bemerkte und zur Bankfiliale zurückkehrte, waren die Scheine schon weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

