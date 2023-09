POL-PPWP: Streit eskaliert

Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter beschädigte am späten Montagabend zwischen 21 Uhr und 0:30 Uhr zwei parkende Pkw in der Kaiserstraße. Die beiden Autos waren am Fahrbahnrand hintereinander geparkt. Als sich die Halterin des involvierten Toyota in der Nacht auf den Heimweg machen wollte, entdeckte sie die Schäden an ihrem Corolla. Ebenso stellte der hinter ihr geparkte Audi-Fahrer Beschädigungen an seinem Pkw ...

