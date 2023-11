Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen (ots)

Eine 37-Jährige versuchte am Montag (06.11.2023) gegen 19 Uhr Waren aus einem Lebensmitteldiscounter in der Mannheimer Straße zu stehlen. Sie verstaute das Diebesgut hierzu in ihrer Tasche und versuchte anschließend den Kassenbereich zu passieren. Hierbei wurde sie jedoch von zwei Mitarbeiterinnen aufgehalten. Diese hielten auch ihre Tasche fest. Hiergegen wehrte sich die Frau. Sie konnte sich aus dem Griff losreißen und zunächst flüchten. Einer Mitarbeiterin wurde im Rahmen des Handgemenges leicht verletzt.

Durch die schnelle Reaktion eines Zeugen, der die Verfolgung aufnahm, konnte die 37-Jährige kurze Zeit später gestellt werden. Sie wird sich wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

