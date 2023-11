Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: schwere räuberische Erpressung in Tankstelle - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Altrip (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachdem am Abend des 28.10.2023 eine Tankstelle in der Bezirksstraße in Altrip überfallen wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Ludwigshafen wurde am Freitagvormittag (03.11.2023) ein 18-Jähriger festgenommen. Der Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, am 28.10.2023, gegen 21:45 Uhr, die Tankstelle in Altrip betreten und unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten von einer Tankstellenmitarbeiterin gefordert zu haben. Nachdem die Mitarbeiterin circa 1.100 Euro und mehrere Schachteln Zigaretten übergeben hatte, flüchtete der Mann. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 18-Jährige zunächst nicht festgestellt werden. Nach Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskameras ergaben sich Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen, der ohne festen Wohnsitz ist. Am Freitagvormittag konnte der 18-Jährige durch Polizeikräfte in Ludwigshafen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Samstagmorgen (04.11.2023) dem Haftrichter in Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung.

Der 18-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Ob der Mann auch als Tatverdächtiger einer weiteren schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Mutterstadt am 26.10.2023 (https://s.rlp.de/dN8h0) in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

