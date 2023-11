Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Donnerstagmittag (02.11.2023) kontrollierten Polizeikräfte auf der Autobahn 61 in Höhe Dannstadt-Schauernheim einen Transporter mit luxemburgischer Zulassung. Während der Kontrolle gab der Fahrzeugführer, ein 43-jähriger französischer Staatsbürger, an, dass er im Auftrag einer Firma Cannabisprodukte von Luxemburg nach Tschechien transportiere. Im Laderaum des Fahrzeugs konnten circa 30 Kilogramm schwach THC-haltiger Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Freitag (03.11.2023) dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

