Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Schnellwechslers

Sande (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.11.23, 13:00 Uhr bis Montag, 27.11.23, 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen sogenannten Schnellwechsler (eine Baggerschaufel mit einem Volumen von ca. 1 Kubikmeter) von der frei zugänglichen Straßenbaustelle in der Bahnhofstraße in Sande entwendet. Die Baustelle befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. Die Schaufel mit einem Gewicht von etwa 400 Kilogramm war in der Nähe des Baggers abgelegt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Sande unter 04422-9997515 in Verbindung zu setzen.

