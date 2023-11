Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub in der Werftstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, 24.11.23, gegen 20:00 Uhr, kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Raub in der Werftstraße in Höhe Hausnummer 60. Ein 44-Jähriger wurde von einem ihm unbekannten Mann zunächst angesprochen und danach unvermittelt mit mehreren Faustschlägen niedergestreckt. Der 44-Jährige verlor nach eigenen Angaben hierdurch kurzzeitig das Bewusstsein. Im Folgenden stellte das Opfer das Fehlen seiner Geldbörse fest. Den Täter beschreibt das Opfer wie folgt: -ca. 25 Jahre alt -ca. 1,80 m groß -schwarzer Vollbart -schwarze Jacke -blaue Jeans. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell