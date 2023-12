Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Busunfall mit fünf Verletzten in Gladbeck

Recklinghausen (ots)

Am 04.12.2023, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Europabrücke in Gladbeck ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ein 48-jähriger Fahrschüler der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG befuhr in Begleitung eines 33jährigen Einweisungsfahrers die Sandstraße in Fahrtrichtung Kirchhellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete er hier eine rote Ampel und führ in den Einmündungsbereich ein, wo er mit einem querenden Linienbus der Vestischen Straßenbahnen GmbH kollidierte. Der 50jähriger Busfahrer der Vestischen Straßenbahnen GmbH beabsichtigte, von der Schultenstraße nach links in die Sandstraße in Fahrtrichtung Gladbeck abzubiegen. Neben den Fahrzeugführern wurden in den Bussen insgesamt drei weitere Insassen leicht verletzt. Alle beteiligten Personen wurden durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Gladbeck vor Ort versorgt. Ein Bus war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. An beiden Bussen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Sandstraße wurde zwischen Mühlen- und Schultenstraße für die Rettungsmaßnahmen, die polizeiliche Unfallaufnahme und die anschließende Fahrzeugbergungen komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell