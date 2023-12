POL-RE: Haltern am See: Unbekannte nehmen Jugendlichem Bargeld ab

Recklinghausen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Hervest zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat Am Holzplatz zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr aufgesprengt. Mit was das passierte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde Bargeld (aus dem Automaten) erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht bzw. zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet ...

