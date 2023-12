Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei entdeckt nach Streit verdächtige Substanzen zur Drogenherstellung

Recklinghausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Dorsten-Hervest hat die Polizei am Samstagnachmittag bei einem Einsatz verdächtige Stoffe entdeckt, die wahrscheinlich zur Herstellung von Drogen genutzt werden sollten. Gerufen worden waren die Beamten zu einem Streit und einem Körperverletzungsdelikt. Bei den Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass in der Wohnung eines 24-jährigen Dorsteners Chemikalien und Substanzen gelagert wurden, die offensichtlich dazu dienen sollten, Drogen herzustellen. Der 24-jährige Mann wurde festgenommen. Um genau festzustellen, um welche Stoffe es sich handelt, wurden Spezialisten sowohl von der Feuerwehr als auch vom Landeskriminalamt hinzugezogen. Die umliegenden Häuser wurden vorsichtshalber geräumt. Die Wohnräume des 24-Jährigen wurde unter Berücksichtigungen entsprechender Schutzmaßnahmen durchsucht. Es konnten verschiedene Substanzen, Chemikalien sowie Utensilien sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen scheint es sich tatsächlich um Materialen zu handeln, mit denen Drogen hergestellt werden sollten. Die Durchsuchungsmaßnahmen dauerten bis in die Nacht zu Sonntag, die Ermittlungen dauern an.

