Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Messerschleifer betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 89-Jährige an ihrer Wohnanschrift im Stadtteil Fuhlenbrock von zwei Männern aufgesucht. Sie boten der Bottroperin an, ihre Messer zu schleifen. Da die 89-Jährige im weiteren Verlauf nicht über genug Bargeld zur Bezahlung der Arbeiten verfügte, boten ihr die Männer an, dass der Betrag auch über ein EC-Kartengerät beglichen werden könne.

Die Seniorin händigte die Karte und die zugehörige PIN aus. Die Männer kamen mit den Messern und der Karte kurze Zeit später wieder zurück. Noch am selben Tag stellte die Bottroperin fest, dass von ihrem Konto ein vierstelliger Betrag abgehoben wurden.

Einer der beiden Männer soll ca. 1,90m groß und sehr stabil gebaut sein. Einer weitergehende Beschreibung liegt nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell