POL-RE: Marl: Jugendliche melden sich bei der Polizei - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Auf der Dorstener Straße ist heute Vormittag eine Autofahrerin aus Haltern am See verunglückt. Die 33-Jährige war gegen 9.10 Uhr in Richtung Haltern unterwegs - in Höhe Bergbossendorf kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum am Straßenrand. Die 33-Jährige und ihr 1-jähriges Kind, das mit im Auto war, wurden zur medizinischen Abklärung und Versorgung mit ...

mehr