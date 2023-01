Kevelaer (ots) - Am Dienstag (10. Januar 2023) kam es zwischen 13:55 Uhr und 20:30 Uhr an der Bertha-von-Suttner-Straße in Kevelaer, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter, hebelten die Terrassentüre auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke aber entwendeten nach erstem Ermittlungsstand nichts. Zu einem weiteren Einbruch in Kevelaer kam es am ...

mehr