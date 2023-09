Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Laer, Ochtrup, Steinfurt, Autos aufgebrochen

Ibbenbüren (ots)

Seit Freitag (15.09.23) sind in mehreren Orten im Kreis Steinfurt Autos aufgebrochen worden. In Ibbenbüren am Neumarkt, mitten in der Innenstadt, brachen unbekannte Täter zwischen Freitag und Samstag (16.09.23) in der Zeit zwischen 17.00 Uhr am Abend und 09.30 Uhr am nächsten Morgen die Fahrertür eines schwarzen Smarts auf. Aus dem Wagen wurde offenbar nichts entwendet. In Laer wurde die Heckscheibe eines grünen VW-Transporters eingeschlagen. Der Wagen stand an der Straße Zum Hagenbach, nahe dem Münsterdamm. Aus dem Auto stahlen die Diebe eine Heckenschere. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag (18.09.23), 07.40 Uhr. Aus einem Renault Traffic, der in Steinfurt-Borghorst an der Altenberger Straße auf Höhe der Hausnummer 315 parkte, wurde eine Werkzeugtasche entwendet. Kriminelle schlugen die hintere rechte Seitenscheibe des Firmen-Vans ein. Dies geschah zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 06.40 Uhr. In Ochtrup fand ein Zeuge am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr ein Auto, das am Langenhorster Bahnhof nahe der Laurenzstraße parkte, aufgebrochen vor. Die Seitenscheibe des Ford Transit war eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen und nimmt jeweils Zeugenhinweise entgegen - für Ibbenbüren unter 05451/591-4315, für Laer und Steinfurt unter 02551/15-4115 und für Ochtrup unter 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell