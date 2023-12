POL-RE: Waltrop: Fahndung zurückgenommen

Recklinghausen (ots) - Am 04.12.2023, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Europabrücke in Gladbeck ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt fünf Personen verletzt wurden. Ein 48-jähriger Fahrschüler der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG befuhr in Begleitung eines 33jährigen Einweisungsfahrers die Sandstraße in Fahrtrichtung Kirchhellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete er hier ...

