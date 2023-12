Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Petersstraße sind unbekannte Täter am Montagabend in einen Supermarkt/Discounter eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang über das Dach und drangen schließlich in den Bürotrakt ein. Hier wurden aus einem Schrank Zigaretten gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter über ein Rolltor und die Belieferungsrampe in unbekannte Richtung. Ein Teil der Beute konnte in der Nähe des Supermarkts aufgefunden werden. Die Tatzeit kann auf 21.15 Uhr bis 00.15 Uhr (am Dienstag) eingegrenzt werden.

Dorsten:

Am späten Montagabend wurde in ein Vereinsheim auf der Ellerbruchstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten gegen 23.15 Uhr eine Tür (auf der Gebäuderückseite) auf und lösten dabei einen Alarm aus. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die Täter eine Überwachungskamera von der Wand und nahmen diese mit. In einem nächsten Schritt werden die Aufnahmen ausgewertet. Aktuell liegen noch keine Täterbeschreibungen vor.

Marl:

Auf der Straße Grüner Weg sind unbekannte Täter am späten Montagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Terrassenfenster auf und stiegen ein. Zum Durchsuchen kamen die Täter nicht, vermutlich weil sie zuvor "gestört" wurden. Ein Zeuge konnte zwei "junge Männer" beobachten, die sich auf dem Grundstück befanden. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Der Einbruch passierte zwischen 17.30 Uhr und 17.50 Uhr. Wer in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder nähere Angaben zu den beiden Männern machen kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen.

Auf der Rathenaustraße wurde am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, ein Snack-Automat in einem 24-Stunden-Kiosk aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten die Wechselgeldkassette. Der Kiosk ist videoüberwacht. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1) männlich, Brille, kurze braun-blonde Haare, trug einen Kapuzenpullover, eine rot-schwarz karierte Jacke, eine Cargohose sowie weiße Schuhe. 2) männlich, Schnurrbart, Kappe, blauer Kapuzenpullover, schwarze Jacke (Nike), schwarze Jogginghose (Adidas) und graue Sneaker.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell