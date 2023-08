Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Auffahrunfälle im Wiesentunnel der Zollfreien - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.08.2023, kurz vor 19.00 Uhr, kam es im Wiesentunnel der Zollfreien (Bundessstraße 317) zu zwei Auffahrunfällen. Ein Auffahrunfall wurde von der deutschen Polizei aufgenommen, der andere Auffahrunfall von der Schweizer Polizei. Ein unbekannter Pkw-Führer befuhr die Zollfreie von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein, als er im Wiesentunnel wegen einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug, welches unter Inanspruchnahme von Sonderrechten unterwegs war, abbremste. Ein hinter dem unbekannten Pkw-Führer fahrender 38-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation und hielt an. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin erkannte das vor ihr stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf den Pkw des 38-Jährigen auf. Nach diesem Zusammenstoß soll zunächst niemand verletzt worden sein. Mit einem zeitlichen Abstand fuhr nun ein weiterer Pkw auf den verunfallten Pkw der 58-Jährigen auf. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dieser zweite Auffahrunfall wurde von der Verkehrspolizei Basel aufgenommen, da der vermeintliche Verursacher ein Schweizer Staatsbürger ist. Der Pkw der 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Während den Unfallaufnahmen war der Wiesentunnel bis gegen 21.20 Uhr gesperrt.

