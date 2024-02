POL-HI: Parteibüro mit Eiern beworfen

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (tko) Am Dienstag, 13.02.2024, gegen 06.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger aus Genthin mit seinem Kleintransporter die Hauptstraße in Richtung Rössing. In Höhe der Hausnummer 138 stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Abschleppwagen. In dem Kleintransporter befanden sich noch drei Mitfahrer im Alter von 19 ...

