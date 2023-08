LPI-G: Mopedfahrer kamen zu Fall

Greiz (ots) - Auma-Weidatal: Offenbar ein technischer Defekt an einem Notstromaggregat war gestern Abend (29.08.2023) kurz vor 23:00 Uhr ursächlich für das Ausbrechen eines Brandes in einer Garage in der Aumühle. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf andere Garagen erfolgte nicht. Auch verletzt wurde zum Glück niemand. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

