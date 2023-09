Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall - drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden von knapp über 11.000 Euro

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag um 12:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Toyota-Fahrer die innerstädtischen Quadrate zwischen N 5 und M 5 in Fahrtrichtung N 4, M 4 entlang. An der dortigen Kreuzung übersah der 22-Jährige einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Alfa Romeo-Fahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Unfallverursachers auf einen am Straßenrand geparkten Porsche aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von knapp 11.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt und konnten ihre Weiterfahrt nach der erfolgten Unfallaufnahme fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell