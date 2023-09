Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte zünden Böller und beschädigen mehrere Briefkästen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Rheinau beschädigte eine bisher unbekannte Täterschaft am Donnerstagabend, um 21:10 Uhr, gleich mehrere Briefkästen eines Anwesens in der Plankstadter Straße. Die Unbekannten zündeten einen Böller, schmissen diesen in einen der Briefkästen und flüchteten. Durch die Detonation wurden insgesamt fünf Briefkästen beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Tel.: 0621/83397-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell