POL-PPRP: Polizeieinsatz 4. Nachtrag: Vorläufiges Obduktionsergebnis

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Samstag (23.03.2024, 16:20 Uhr) und Sonntag (24.03.2024, 6:10 Uhr) versuchten Unbekannte einen Mazda aufzubrechen. Dieser stand zur fraglichen Zeit in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße. Es gelang den Tätern nicht, in das Auto einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro am Fahrzeug. Auch in der Bremserstraße wurde zwischen Samstag (23.03.2024, 21 Uhr) und Sonntag (24.03.2024, 9:30 Uhr) ein Auto ...

