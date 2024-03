Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autos angegangen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (23.03.2024, 16:20 Uhr) und Sonntag (24.03.2024, 6:10 Uhr) versuchten Unbekannte einen Mazda aufzubrechen. Dieser stand zur fraglichen Zeit in einem Parkhaus in der Rheinuferstraße. Es gelang den Tätern nicht, in das Auto einzudringen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro am Fahrzeug.

Auch in der Bremserstraße wurde zwischen Samstag (23.03.2024, 21 Uhr) und Sonntag (24.03.2024, 9:30 Uhr) ein Auto angegangen. Hier gelang es den Tätern Schwimmutensilien im Wert von etwa 30 Euro zu stehlen. Ob das Fahrzeug zur Tatzeit verschlossen war, konnte die Halterin nicht sagen.

Aus gegebenen Anlass möchten wir noch einmal eindringlich erinnern:

- Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell