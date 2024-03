Polizei Bonn

POL-BN: Krimilesung am 20. März 2024 im Polizeipräsidium Bonn - Restkarten noch erhältlich

Bonn (ots)

Am 20. März 2024 findet die Krimilesung im Polizeipräsidium Bonn um 19 Uhr statt. Der Autor Kester Schlenz vom Duo Schlenz und Jepsen wird aus "Der Schattenmann" vorlesen: "Kommissar Knudsen, leitender Ermittler des LKA in Altona, tappt im Dunkeln. Und schon bald werden weitere Leichen gefunden - erfroren, vergiftet, eingesperrt in einer dunklen Schreckens-Kammer. Und an den Wänden immer geheimnisvolle Botschaften, die nur schwer zu deuten sind. Gewiss ist nur eins: ein Serientäter treibt sein Unwesen. Doch wie ihn stoppen, wenn man sein Motiv nicht kennt? ...."

Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr über den Eingang Terrasse Bistro Dahlienfeld, Heinrich-Konen-Straße in Bonn-Ramersdorf.

Einige Restkarten zum Preis von 8,- Euro sind noch in der Buchhandlung Max und Moritz, Tel. 0228 / 44 36 80 Adrianstraße 163 in 53227 Bonn, beim Kultur- und Krimiverein unter Tel. 0228 / 15 10 36 oder an der Abendkasse erhältlich.

