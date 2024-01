Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, beabsichtigten Beamte der PI Schleiz in der Schleizer Industriestraße den 29-jährigen Fahrer eines PKW einer Kontrolle zu unterziehen. Der Mann versuchte sich zunächst mit dem Auto durch Flucht zu entziehen. Dabei fuhr er gegen einen abgeparkten LKW-Anhänger. In der weiteren Folge flüchtete er zu Fuß. Kurze Zeit später konnte er durch die Polizeibeamten gestellt werden. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Fahrzeug nicht zugelassen. Gegen den 29-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieses musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

