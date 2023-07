POL-PIAZ: Alzey - Betrunken Unfall gebaut

Alzey (ots) - Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein Kellerbrand in einem Alzeyer Autohaus in der Weinheimer Landstraße gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Feuer im Keller durch einen technischen Defekt ausgelöst. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro. Von der freiwilligen Feuerwehr Alzey waren 24 Kräfte im Einsatz. Rückfragen bitte an: ...

