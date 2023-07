Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkene Autofahrerin gefährdet den Verkehr

Alzey (ots)

Am frühen Samstag, gegen 01.00h wurde der Polizei in Alzey durch Verkehrsteilnehmende ein PKW gemeldet, der die L 401 von Alzey in Richtung Ensheim auffällig langsam und in Schlangenlinien befährt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug dann auf der Landesstraße 408, kurz vor Biebelnheim feststellen und diesem ein Stück hinterherfahren. Dabei bestätigte sich die auffällige Fahrweise, weshalb die Beamten das Fahrzeug anhielten. Die Fahrzeugführerin, eine 35jährige aus Bechtolsheim war mit ihrem 13jährigen Sohn unterwegs. Da die Frau unter Alkoholeinfluß stand wurde ein Alcotest durchgeführt, der einen Wert von 1,62 %° ergab. Das Fahrzeug wurde daraufhin abgestellt und der Frau wurde nachfolgend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt. Da es nach Zeugenangaben während der Fahrt der Frau zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen sein soll, bei denen sie in den Gegenverkehr geraten war bittet die Polizei in Alzey mögliche Zeugen, die durch die Frau gefährdet wurden, sich zu melden (06731/911-2500).

