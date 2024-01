Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sonneberg, (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 19.20 Uhr, stellten Beamte der PI Sonneberg einen Verkehrsunfall in Sonneberg in der Mürschnitzer Straße fest. Die 65-jährige Fahrerin eines PKW fuhr rückwärts gegen einen Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau. Der mit ihr durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt.

