Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen bzw. Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Ilmkreis (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Saalfelder Polizei Zeugen bzw. mögliche Geschädigte, die zu Jahresbeginn in eine Straßenverkehrsgefährdung involviert waren. Am Mittwoch, dem 03.01.2024, wollten Beamte der Saalfelder Polizei gegen 15:30 Uhr einen Mercedes-Fahrer kontrollieren, der zunächst von Remda in Richtung Dienstedt fuhr. Da der Fahrer den Beamten aus vorherigen Verkehrsdelikten bekannt war und der Verdacht bestand, dass der betroffene 46-Jährige ohne Führerschein unterwegs war, sollte eine Verkehrskontrolle erfolgen. Dieser Maßnahme widersetzte sich der 46-Jährige, indem er Anhaltesignale missachtete und die Flucht unter teils sehr hohen Geschwindigkeiten antrat. Zunächst fuhr der graue Mercedes (Kombi) die L1050 in Richtung Breitenheerda bis nach Dienstedt entlang. Trotz regennasser Fahrbahn überholte der Fahrer sehr waghalsig und durchfuhr auch die Ortslagen mit bis zu 130 km/h Geschwindigkeit. Um einen Zusammenstoß während deines Überholmanövers des Flüchtigen zu verhindern mussten in der Folge mindestens drei PKW im Bereich der B87 in Richtung Stadtilm stark abbremsen. Auch kurz vor der Ortslage Ellichleben kam es zu erneuten, waghalsigen Fahrmanövern, die ohne die Rücksichtnahme der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer mutmaßlich in Unfällen geendet hätten. Nach einer Verfolgungsfahrt von insgesamt mehr als 13 Kilometern gelang es schließlich, den 46-Jährigen in Witzleben zu stellen. Er war wie vermutet nicht im Besitz eines Führerscheins und unter Alkoholeinfluss, mit mehr als 1 Promille, unterwegs. Die entsprechenden Maßnahmen wurden sodann durchgeführt. Es werden nun dringend Zeugen/ Geschädigte gesucht, die durch die Verhaltens- bzw. Fahrweisen des Mannes beeinträchtigt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld (Telefon: 03671-560) unter Nennung der Vorgangsnummer 0002535 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell