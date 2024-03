Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (25.03.2024), gegen 17:55 Uhr, war ein 53-jähriger Autofahrer auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Mundenheim unterwegs. An der Kreuzung zur Bayreuther Straße wollte der 53-Jährige nach rechts abbiegen und bremste hierzu sein Fahrzeug ab. Ein 55-jähriger Autofahrer, der die Bruchwiesenstraße in gleiche Richtung hinter dem 53-Jährigen befuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Sowohl der 53-Jährige als auch die Beifahrerin des 55-Jährigen wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bruchwiesenstraße aus Richtung Schlachthofviertel gesperrt werden.

