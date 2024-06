Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Markdorf

Betrunken Fahrrad gefahren

Am Samstag gegen 00.20 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Überlingen in der der Hahnstraße in Markdorf ein Fahrradfahrer auf, welcher in der linken Hand ein Mobiltelefon bediente und in der rechten Hand eine Bierflasche hielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrradfahrer erheblichen Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 27-jährigen Mann einen Atemalkoholgehalt von umgerechnet 1,64 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell