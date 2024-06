Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann greift Passanten verbal an

Weil ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 8 Uhr eine Frau und ihre Kinder mit beleidigenden und drohenden Äußerungen belästigt hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der unbekannte Radler griff die Passanten am Kreisverkehr der Meistershofener Straße / Am Riedlewald verbal an. Hinweise von Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden. Die 39-jährige Frau beschreibt den Mann als etwa 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und korpulent. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Sporthose bekleidet. Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs, hatte sehr kurze Haare und weder Bart noch Brille.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 11.50 Uhr und 13.10 Uhr bei einer Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Altstadt in der Eckenerstraße verursacht hat. Beim Ein- oder Ausparken aus der Parklücke im Untergeschoss touchierte der Unbekannte den auf dem Parkplatz P320 abgestellten Nissan Navara an der Stoßstange und am Kotflügel und fuhr im Anschluss einfach davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Auto gestreift und davongefahren

Nachdem es am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Friedrichstraße zum Unfall kam und einer der Beteiligten einfach davonfuhr, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Der Unbekannte war mit seinem Pkw in Richtung Zeppelinstraße unterwegs und touchierte den Renault Twingo einer 44-Jährigen, als diese dabei war, rückwärts auf ein Grundstück einzufahren. An der Twingo-Front entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Unfallverursacher-Fahrzeug beschreibt die 44-Jährige als einen roten Kombi mit "TÜ-T"-Kennzeichen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unfall auf der Bundesstraße

Unachtsamkeit beim Einfahren auf die Bundesstraße war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Nußdorf ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von Nußdorf in Richtung Friedrichshafen auffahren und übersah dabei die Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße. Der Wagen kollidierte zunächst seitlich mit der Lkw-Front und wurde in der Folge vor dem Lastwagen hergeschoben. Im weiteren Verlauf schleuderte der Opel über die glücklicherweise freie Gegenfahrspur und kam auf der dortigen Ausfahrt zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der 35 Jahre alte Schwerlastzug-Lenker zog sich ebenfalls leichte Blessuren zu. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 12.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Überlingen

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Weil er am Vortag einen Joint konsumiert hatte und am Donnerstagabend mit einem E-Scooter unterwegs war, drohen einem 26-Jährigen Konsequenzen. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann, der betäubungsmitteltypische Symptome zeigte. Ein Vortest reagierte positiv auf THC, weshalb der 26-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, kommen mehrere hundert Euro Bußgeld, ein Fahrverbot für führerscheinpflichtige Fahrzeuge sowie Punkte im Verkehrssünderregister auf ihn zu.

Bermatingen

Brennende Heuballen

Funkenflug löste am Donnerstag gegen 13.30 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aus. Ein 61 Jahre alter Mann hatte beim Arbeiten mit einer Flex auf seinem Anwesen in der Heidbühlstraße Funken erzeugt. Diese flogen offenbar in mehrere im Hof gelagerte Heuballen, und setzte diese teilweise in Brand. Mit einem Traktor konnte er diese voneinander trennen und somit Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr löschte die Ballen, größerer finanzieller Schaden entstand nicht.

