Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrfamilienhaus aufgrund Kellerbrands evakuiert

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Goßnerstraße mussten am Freitagfrüh kurz vor vier Uhr wegen eines Kellerbrandes ihre Wohnungen verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, die offenbar von einem Elektrogerät in einem Kellerabteil ausgingen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Polizei nimmt Vandalen auf frischer Tat fest

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 28-Jähriger rechnen, den Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen im Bereich des Bahnhofs vorläufig festgenommen haben. Zeugen meldeten der Polizei gegen 2.30 Uhr, dass ein Mann am Bahnhofsgebäude mehrere Glasscheiben einwerfe. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 28-Jährige mit Steinen aus dem Gleisbett um sich warf und damit die Scheiben sowie Fahrausweisautomaten und Aushängetafeln beschädigt hatte. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Der 28-Jährige musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Autofahrer touchiert Cityroller-Lenker und sucht das Weite

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 8 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog von der Eywiesenstraße nach rechts auf die Ulmer Straße ab und übersah dabei einen 27-Jährigen Cityroller-Fahrer, der die Straße ordnungsgemäß bei Grün querte. Der Wagen touchierte den Roller, dessen Lenker daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer setzte indes seine Fahrt fort. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-0 entgegen.

Weingarten

Fahrerflucht

Auf rund 2.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagabend an einem Peugeot Boxer hinterlassen hat. Der Wagen war in dem Zeitraum im Mühlbachweg abgestellt. Der Unbekannte touchierte den Peugeot hinten rechts und fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Guggenhausen/Bereich Polizeipräsidium Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Leistungsbetrugs - Warnung vor sogenannten Teerkolonnen

Unfachmännisch ist eine sogenannte Teerkolonne am Dienstag auf einem Grundstück in der Weiherstraße vorgegangen und haben dem Grundstücksbesitzer dafür eine viel zu hohe Rechnung ausgestellt. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt nun wegen Leistungsbetrugs und rät Grundstückseigentümer zur Vorsicht. Dabei gehen die Betrüger immer ähnlich vor. Ein selbst ernannter Bauleiter klingelt an Wohnhäusern und gibt an, Teer von einer Baustelle übrig zu haben und Teerarbeiten zu einem annehmbaren Preis durchzuführen. Wenn der Grundstückseigentümer einwilligt, kommen Arbeiter und teeren die Fläche unfachmännisch, ohne den Untergrund vorzubereiten, und bringen eine zu geringe Teerdecke auf. Bei dem Opfer in der Weiherstraße bedeckten die Betrüger eine rund 200 Quadratmeter große Fläche mit Teer und verlangten im Anschluss weit mehr als den zunächst vereinbarten Betrag. Dabei setzten die Täter den Mann derart unter Druck, dass er die Überweisung auf der Stelle online durchführte. Das Opfer hatte Glück im Unglück: Da die Überweisung auf das ausländische Konto von der Bank abgelehnt wurde, entstand ihm kein finanzieller Schaden. In jüngster Zeit sind der Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis mehrere Begegnungen mit sogenannten Teerkolonnen mitgeteilt worden. Die Beamten raten, Teerarbeiten ausschließlich von renommierten Firmen durchführen zu lassen. Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Sollten Sie Opfer eines Leistungsbetrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Wangen

Unbekannter verliert Eisenstange - Unfall ist die Folge

Ermittlungen wegen Unfallflucht haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag kurz nach 22 Uhr auf der A 96 eine Eisenstange verloren hat und zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt wurden. Die gut ein Meter lange Eisenstange lag zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Neuravensburg auf der rechten Fahrspur. Sowohl ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer als auch ein 45-jähriger Peugeot-Lenker nahmen die Stange aufgrund der Dunkelheit erst zu spät wahr und überfuhren diese. Dadurch wurden beide Fahrzeuge an den Reifen beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro beziffert. Am Wagen einer dritten Autofahrerin, die die Eisenstange ebenfalls überfahren hatte, konnten die Beamten keinen Sachschaden feststellen. Hinweise zum Verlierer nehmen die Ermittler unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell