Sigmaringen

Von Rollstuhlfahrer attackiert - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Donnerstagabend vor einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" ermittelt die Polizei Sigmaringen und sucht Zeugen. Ein noch zu ermittelnder Rollstuhlfahrer hatte einen 61-Jähriger offenbar ohne erkennbaren Grund mehrfach beleidigt und versucht, zu attackieren. Der 61-Jährige flüchtete vor dem Mann und wurde dabei fortlaufend beschimpft. Erst als Passanten eingriffen, ließ der Unbekannte von weiteren Attacken ab. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zeugen eines gefährlichen Überholmanövers am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der B 32 sucht die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer setzte zwischen Sigmaringendorf und Sigmaringen trotz Gegenverkehrs zum Überholen einer Fahrzeugkolonne an. Eine 45 Jahre alte Frau, die in entgegengesetzte Richtung unterwegs war, sowie die Pkw in der Kolonne mussten stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der Unbekannte setzte seine Fahrt mit seinem roten VW, vermutlich Golf mit SIG-Zulassung, in Richtung Sigmaringendorf fort. Hinweise von Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden oder sonstige Angeben zum Pkw machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz der Reha-Klinik im Siebenkreuzerweg verursacht. Der Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Ausparken den daneben abgestellten dunkelgrauen VW Golf und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Mann außer Rand und Band

Weil er sich gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte und auch in der Folge für Aufsehen sorgte, muss ein 36-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Aufgrund vorangegangener Auseinandersetzungen mit Mitbewohnern musste der Mann die Unterkunft in der Alten Postgasse am Donnerstagnachmittag verlassen. Damit war er offenbar nicht einverstanden und trat und schlug um sich. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er zunächst in einer Fachklinik vorgestellt und musste die Nacht letztlich in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Bereits am nächsten Morgen ließ er seinem Unmut erneut freien Lauf. Er griff zu einem Wackerstein und warf damit die Haustüre seiner ehemaligen Unterkunft in der Alten Postgasse ein. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

