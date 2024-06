Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 57 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.40 Uhr auf der B 30 erlitten. Der Harley-Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Ravensburg-Nord und Ravensburg-Süd unterwegs, als ein vorausfahrender 48-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 57-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr wuchtig auf den VW Crafter auf. Dabei stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Biker in eine Klinik. Die Harley, an der Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt, weshalb es zu einem Rückstau kam.

Wilhelmsdorf

Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Werkstätte in der Hoffmannstraße eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte der Unbekannte in das Innere des Gebäudes und durchsuchte dort mehrere Räume. Dabei brach er eine weitere Türe auf. Schlussendlich entwendete der Dieb mehrere Elektrogeräte, Bargeld sowie einen Einkaufstrolley und eine Tasche, mit der er das Diebesgut im Wert von rund 8.000 Euro mutmaßlich abtransportierte. Personen, die in der Nacht im Bereich der Werkstätten Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Bad Wurzach

Radfahrer fährt nach Unfall davon

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.40 Uhr im Breiteweg ereignet hat, sucht der Polizeiposten Bad Wurzach. Ein bislang unbekannter Radfahrer bog von der Gartenstraße in den Breiteweg ein und kam hierbei auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte der Radler mutmaßlich mit dem Lenker gegen den Ford einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 45-Jährigen, die eine Vollbremsung einleitete. Am Ford entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Radfahrer, der sich bei dem Unfall mutmaßlich am Knie verletzt hatte, fuhr nach der Kollision weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem schlanken und etwa 180 cm großen Mann, der kurzes, mittelbraunes Haar trug und mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs war, geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 melden.

