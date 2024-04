Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall sucht die Polizei nach beteiligtem Linienbus

Wiehl (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach dem Fahrer eines Linienbusses, der am Montag (29.April) an einem Verkehrsunfall in Bomig beteiligt war. Um 12:15 Uhr fuhr eine 74-jährige Wiehlerin mit ihrem schwarzen Skoda auf der Werner-von-Siemens-Straße kommend in Richtung der Straße "Am Verkehrskreuz". Sie beabsichtigte nach links auf die Straße "Am Verkehrskreuz" abzubiegen. Ein von dort kommender Pkw hielt an und ermöglichte ihr so das Abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommendem und vorfahrtsberechtigtem Linienbus. Der Fahrer des Linienbusses setzte seine Fahrt in Richtung "Auf den Pühlen" und später in Richtung Marienhagen fort. An dem Skoda der 74-Jährigen entstand ein Schaden von geschätzt 3500 Euro. Das Verkehrskommissariat Gummersbach sucht derzeit Hinweise zu dem Bus und dem Fahrer. Hinweise bitte unter der Telefonnummer: 02261 81990.

