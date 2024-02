Polizei Hagen

POL-HA: Zeitungsstapel in Vorhalle in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hagen-Vorhalle (ots)

Bislang Unbekannte setzten am frühen Dienstagmorgen (13.02.2024) in Vorhalle mehrere Zeitungsstapel in Brand. Eine 52-jährige Zustellerin wollte die Zeitungen, gegen 03.00 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Lindenstraße an sich nehmen. Dabei stellte sie fest, dass die Stapel auf dem angrenzenden Schulhof einer Grundschule lagen und brannten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten löschten das Feuer und leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung durch Feuer ein. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

