POL-HA: Mit E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

Hagen-Boele (ots) - Polizisten nahmen am Montag (12.02.) einen 25-Jährigen in Gewahrsam, nachdem er wiederholt in der Fritz-Reuter-Straße randalierte und versuchte in ein Haus zu gelangen. Der Mann klingelte um 21.50 Uhr nach Angaben eines Anwohners bereits seit über einer Stunde fortlaufend Sturm an der Tür. Bereits gegen 17.25 Uhr hatten Einsatzkräfte dem ...

mehr