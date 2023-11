POL-HRO: Pkw in Rostock gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Durch das Zusammenwirken der Rostocker Kriminalpolizei mit der Staatsanwaltschaft Rostock konnte ein 19-jähriger Deutscher am vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht Rostock verurteilt werden. Zuvor befand sich der 19-Jährige wegen mehreren gleichgelagerten Delikten bereits seit 10. Juli in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte hatte am 26. April ...

mehr