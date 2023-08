POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gerolstein (ots) - Am 18.08.2023 gegen 21:29 Uhr kam es in Gerolstein auf dem Kylltal-Radweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 53-jähriger Geschädigter, welcher aus der Verbandsgemeinde Gerolstein stammt, von einer ihm unbekannten Person angegriffen und verletzt. Der Geschädigte trug Verletzungen am Kopf und an den Armen davon und wurde in ein umliegende Krankenhaus verbracht. Jegliche ...

mehr