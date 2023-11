POL-HRO: Versuchter Wohnungseinbruch in Rostock

Rostock (ots) - Nachdem ein Mann am Donnerstagabend in Rostock mit seinem Pkw gegen eine Straßenbahn gefahren und anschließend geflüchtet war, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der 74-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Pkw Suzuki in der Rennbahnallee unterwegs. In Höhe der Satower Straße kam es zur Kollision mit der Straßenbahn. Zeugen informierten die Polizei ...

