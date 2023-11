Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Ermittlungserfolg: Zahlreiche Straftaten aufgeklärt - Fußballgewalttäter verurteilt

Rostock (ots)

Durch das Zusammenwirken der Rostocker Kriminalpolizei mit der Staatsanwaltschaft Rostock konnte ein 19-jähriger Deutscher am vergangenen Dienstag vor dem Amtsgericht Rostock verurteilt werden. Zuvor befand sich der 19-Jährige wegen mehreren gleichgelagerten Delikten bereits seit 10. Juli in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte hatte am 26. April dieses Jahres mit fünf bislang unbekannten Komplizen einen 22-Jährigen und seine Begleiterin in der Schnickmannstraße/Ecke An der Oberkante angesprochen (siehe Pressemitteilung vom 27.04.2023: https://t1p.de/2tm0z). Sie forderten den Rostocker auf, sein Sweatshirt mit dem Schriftzug "Hamburg" und der HSV-Raute herauszugeben. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, hatten die Täter mehrfach auf den Rostocker eingeschlagen. Daraufhin gab er den Pullover heraus. Seiner 22-jährigen Begleiterin rissen die Täter eine Mütze mit der Aufschrift "Sankt Pauli" vom Kopf.

In den Abendstunden des 27. Mai dieses Jahres griffen der Beschuldigte sowie drei weitere namentlich bekannte Komplizen einen Mann von hinten an, brachten diesen Fall und wirkten mit Schlägen und Tritten auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Anschließend entrissen sie dem aus Brandenburg stammenden Mann dessen Fan-Trikot, dessen Jacke sowie dessen Fan-Schal des Fußballvereins Borussia Dortmund (siehe Pressemitteilung vom 28.05.2023: https://t1p.de/ntnpl).

In der am vergangenen Dienstag geführten Hauptverhandlung wurde der Deutsche u.a. wegen Raubes und räuberischer Erpressung durch das Amtsgericht Rostock zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, verurteilt. Zusätzlich erhielt der Rostocker ein Stadionverbot.

