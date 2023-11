POL-HRO: Erneut Fahrzeugaufbrüche in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) - Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen gleich zwei Jugendliche. Ein 17-jähriger Marokkaner konnte hierbei am vergangenen Donnerstagnachmittag nach Ladendiebstählen in gleich mehreren Bekleidungsgeschäften in der Rostocker Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen waren am 09.11.2023 gegen 16:40 Uhr von einem ...

mehr