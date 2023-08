POL-HWI: Polizei fahndet mit Bildern nach Dieb des Opferstocks aus der Heiligen-Geist-Kirche

Wismar (ots) - Nachdem es bereits am 29. Juli 2023 in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in der Wasserstraße in Wismar kam, bei dem bisher unbekannte Täter zwei Mofas angesteckt haben, ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung. Kurz vor 05:00 Uhr wurde die Polizei in Wismar über zwei in Flammen stehende Mofas in der Nähe des Bahnhofes informiert. Die Flammen vor Ort griffen bereits die Hauswand ...

