Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zeuge gesucht: Brand zweier Mofas

Wismar (ots)

Nachdem es bereits am 29. Juli 2023 in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in der Wasserstraße in Wismar kam, bei dem bisher unbekannte Täter zwei Mofas angesteckt haben, ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung.

Kurz vor 05:00 Uhr wurde die Polizei in Wismar über zwei in Flammen stehende Mofas in der Nähe des Bahnhofes informiert. Die Flammen vor Ort griffen bereits die Hauswand an, neben der die Mofas standen. Durch die Berufsfeuerwehr Wismar konnte der Brand schnell gelöscht werden, wodurch es zu keinem größeren Schaden am Haus kam.

Noch vor Eintreffen aller Einsatzkräfte fuhr ein bisher unbekannter Zeuge mit seinem Fahrrad am Tatort aus Richtung des alten Hafens in Richtung Poeler Straße vorbei. Bei der Vorbeifahrt sah er noch in Richtung des Brandortes. Er trug eine Jacke mit Reflexstreifen und einen dunklen Rucksack. Die Kriminalpolizei bittet insbesondere diesen Zeugen, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 2030 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden. Da er den Brandort noch vor den Einsatzkräften sah, könnte er wichtige Angaben zur Situation und möglichen Personen an der Brandstelle machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell